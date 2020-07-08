«Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продлении следствия до 10 октября», — сказал он.
В настоящее время суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Семочко первым заместителем председателя СВР.
Прокуроры просят суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.