Печерский райсуд продлил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом 8 июля сообщил в комментарии «Укринформу» адвокат Игорь Головань

«Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились и сегодня в половине первого ночи судья Батрин объявила решение о продлении следствия до 10 октября», — сказал он.

В настоящее время суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Семочко первым заместителем председателя СВР.

Прокуроры просят суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.