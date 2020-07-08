Эксперт пояснил, что под этим лозунгом Запад реализует свои геополитические цели уже сегодня, а также ставит опасные вопросы, в частности о суверенитете Молдавии и принадлежности части территорий Украины и Белоруссии.
«Это самый важный и опасный момент. Об этом Владимир Путин и другие российские политики всегда предупреждали. Это спор не о прошлом, а о настоящем. Этими дискуссиями, попытками представить все в западном русле и обвинить большевизм в развязывании войны идет попытка легитимировать дальнейшее расширение НАТО на Восток, укрепление военных структур против уже демократической России и вычеркивание Ялты, Потсдама и Тегерана, чтобы построить мир по-западному», — подчеркнул Рар.
Политолог выразил надежду, что статья Путина запустит исторический спор в западном политическом и научном сообществе.
Результатом этого, как считает специалист, в идеале станет отмена скандальной резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти» или хотя бы вычеркивание оттуда пунктов о «тоталитарном коммунистическом режиме», якобы ответственном за начало войны не меньше нацистов.