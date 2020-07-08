Главный момент в статье российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне состоит в антитезе резолюции Европарламента о вине СССР в развязывании войны наряду с Нацистской Германией, принятой в сентябре 2019 года по инициативе Польши и Прибалтики. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем эфире телеканала «Россия-1»

Александр Рар: Умные государства должны анализировать новые технологии в интернете и политике © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Это самый важный и опасный момент. Об этом Владимир Путин и другие российские политики всегда предупреждали. Это спор не о прошлом, а о настоящем. Этими дискуссиями, попытками представить все в западном русле и обвинить большевизм в развязывании войны идет попытка легитимировать дальнейшее расширение НАТО на Восток, укрепление военных структур против уже демократической России и вычеркивание Ялты, Потсдама и Тегерана, чтобы построить мир по-западному», — подчеркнул Рар.

Политолог выразил надежду, что статья Путина запустит исторический спор в западном политическом и научном сообществе.

Результатом этого, как считает специалист, в идеале станет отмена скандальной резолюции Европарламента «О важности сохранения исторической памяти» или хотя бы вычеркивание оттуда пунктов о «тоталитарном коммунистическом режиме», якобы ответственном за начало войны не меньше нацистов.