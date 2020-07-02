У людей появилось новое средство коммуникации, интернет, и это неизбежно ведет к полной трансформации человеческого общества в недалеком будущем, сказал политолог Николай Вавилов в интервью Украина.ру

Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео vk.com

«Грубо говоря, после книгопечатания появился капитализм. После письменности появилась египетская государственность. Сейчас появился интернет. Интернет — новая глобальная система коммуникации. После этого должны произойти не просто глобальные подвижки, а замена всего», — полагает Вавилов.

По его словам, трансформация будет постепенной и займет примерно 30-40 лет, после чего на планете появится новое общество.