По его мнению, по своей значимости появление и развитие интернета сопоставимо с возникновением устной речи, письменности и книгопечатания, что приводило к коммуникационным революциям и смене эпох.
«Грубо говоря, после книгопечатания появился капитализм. После письменности появилась египетская государственность. Сейчас появился интернет. Интернет — новая глобальная система коммуникации. После этого должны произойти не просто глобальные подвижки, а замена всего», — полагает Вавилов.
По его словам, трансформация будет постепенной и займет примерно 30-40 лет, после чего на планете появится новое общество.