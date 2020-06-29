Входящие в правящую коалицию Эстонии партии (Центристская партия, Isamaa и Эстонская консервативная народная партия) намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. Об этом 29 июня сообщает РИА Новости

Сейм Латвии заставили рассмотреть закон о легализации однополых браков © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк собираются вынести предложение о дополнении Конституции пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.

На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла решение не провозглашать принятые парламентом поправки к закону о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали отношения на основании закона «О сожительстве». Решение вызвало критику со стороны ряда политиков правящей коалиции.

Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что решение президента показывает необходимость прописать в Конституции брак как союз мужчины и женщины.

По настоянию Эстонской консервативной народной партии в коалиционный договор при формировании правительства в 2019 году был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по поправке в Конституцию о защите семьи и брака одновременно с муниципальными выборами.