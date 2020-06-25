В Житомирской области Украины молния ударила в дом, где находилась женщина с девятью детьми, и сожгла его. Об этом 25 июня сообщается в сюжете ТСН

Под Киевом молния ударила в купол храма УПЦ и подожгла его © CC0, Pixabay

Светлана Кильницкая, у которой девять детей, в момент ЧП находилась в доме и держалась за дверную ручку. В одну секунду ударила молния, и ток прошел через все тело женщины. Она чудом осталось жива, благодаря тому, что на ней были резиновые тапочки.

«Меня спасли только тапочки. Она меня пронзила, у меня до сих пор пальцы болят. Честно, я еще не верю, что такое произошло… Я успела только схватить документы и детей повытаскивать. Начала кричать: "Дети, выходим из дома, мы, наверное, горим"», — рассказала пострадавшая.

По словам Кильницкой, дым повалил в комнаты, она взяла документы и успела вывести всех детей. Односельчане пытались своими силами потушить огонь, но им это не удавалось. Пожарным, прибывшим на место, понадобилось на ликвидацию пожара три часа.