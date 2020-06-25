«Коломойский решил обратиться с заявлением, в котором ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности высших должностных лиц… Жалоба (на бездействие прокуратуры, которая не возбудила ранее дело по этому заявлению — ред.) была удовлетворена. Соответственно, следственный судья обязал уполномоченных должностных лиц офиса генпрокурора внести сведения (об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований — ред.)», — объяснил адвокат Владимир Лысенко, подавший соответствующее заявление от олигарха Игоря Коломойского.
По его словам, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем пленок, которые якобы свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации «Приватбанка».
Адвокат отметил, что суд обязал прокуратуру возбудить дело по статьям «противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации», «легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем», «незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну» и «злоупотребление властью или служебным положением».
Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Также они обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского.