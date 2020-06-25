Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против бывшего президента Петра Порошенко, а также экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой из-за возможных противоправных действий при национализации «Приватбанка». Об этом 24 июня сообщает УНН

«ПриватБанк» без Коломойского и «присвоенная» Победа. Рада провела внеочередное заседение © пресс-служба президента Украины Владимир Лысенко, подавший соответствующее заявление от олигарха Игоря Коломойского.

По его словам, заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем пленок, которые якобы свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации «Приватбанка».

Адвокат отметил, что суд обязал прокуратуру возбудить дело по статьям «противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации», «легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем», «незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну» и «злоупотребление властью или служебным положением».

Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Также они обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского.