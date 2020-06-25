«И поэтому в Европе говорят и будут говорить, что именно Россия виновата в их невыполнении. Это и есть тот юридический казус, который я обозначил как «ловушку». Он легко решался бы при наличии доброй воли всех сторон к разрешению конфликта, но ситуация-то совсем иная. Проблема в том, что попали в эту ловушку все, кто хочет видеть мир в Донбассе», — считает собеседник издания.
По его словам, Украина научилась "копаться" в тексте соглашений, подыскивая поводы для проявления политически безопасной активности или просто издевательства над минским процессом.
При этом Украине, удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения всё же будут выполнены, сказал Олег Неменский.
5 сентября 2014 года в Минске при посредничестве России и ОБСЕ Киев и ДНР с ЛНР подписали протокол, который должен был положить конец кровопролитию на юго-востоке Украины.
Подписи под документом поставили участники Трехсторонней контактной группы — представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ на Украине Михаил Зурабов, со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
Полностью интервью можно прочитать здесь.