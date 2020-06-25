Формальную ответственность за ход выполнения действий, прописанных в Минских соглашениях, несёт единственное официальное государство-подписант — Россия. Об этом в интервью изданию Украна.ру рассказал ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

«И поэтому в Европе говорят и будут говорить, что именно Россия виновата в их невыполнении. Это и есть тот юридический казус, который я обозначил как «ловушку». Он легко решался бы при наличии доброй воли всех сторон к разрешению конфликта, но ситуация-то совсем иная. Проблема в том, что попали в эту ловушку все, кто хочет видеть мир в Донбассе», — считает собеседник издания.

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

При этом Украине, удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения всё же будут выполнены, сказал Олег Неменский.

5 сентября 2014 года в Минске при посредничестве России и ОБСЕ Киев и ДНР с ЛНР подписали протокол, который должен был положить конец кровопролитию на юго-востоке Украины.

Подписи под документом поставили участники Трехсторонней контактной группы — представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ на Украине Михаил Зурабов, со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

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