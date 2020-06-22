Политолог Михаил Погребинский не считает, что Украина сейчас или в близкой перспективе стоит на пороге развала, однако при определенных обстоятельствах это может произойти, сказал он в интервью изданию Украина.ру

По его данным, есть довольно много факторов, связывающих юг Украины с центром и часть востока с западом страны, поэтому сейчас оснований для предсказаний развала страны немного.

«Речь может только идти о том, что если экономическая ситуация в стране будет коллапсировать и центральная власть потеряет способность выполнять свои функции, а это нельзя исключить, учитывая некомпетентное руководство страны, то тогда могут быть дезинтеграционные вещи», — подчеркнул эксперт.

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако, по его словам, возможно ослабевание центра и усиление местных элит, которое может привести «к какой-то сильной и решительной модели федерализации».

Погребинский считает, что местные элиты, которые будет играть более решительную роль в этой ситуации, будут заинтересованы в возвращении нормальных отношений с Москвой, но не во включении себя в состав РФ.