По его данным, есть довольно много факторов, связывающих юг Украины с центром и часть востока с западом страны, поэтому сейчас оснований для предсказаний развала страны немного.
«Речь может только идти о том, что если экономическая ситуация в стране будет коллапсировать и центральная власть потеряет способность выполнять свои функции, а это нельзя исключить, учитывая некомпетентное руководство страны, то тогда могут быть дезинтеграционные вещи», — подчеркнул эксперт.
При этом он полагает, что центробежные явления не приведут к уходу востока Украины в Россию, а запада страны — в Польшу.
Однако, по его словам, возможно ослабевание центра и усиление местных элит, которое может привести «к какой-то сильной и решительной модели федерализации».
Погребинский считает, что местные элиты, которые будет играть более решительную роль в этой ситуации, будут заинтересованы в возвращении нормальных отношений с Москвой, но не во включении себя в состав РФ.