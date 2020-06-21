«Они добровольно выбрали эту модель, в то время как афроамериканцам эту модель с институционализированным расизмом выбирать не приходилось. Их судьба заставила жить в таких условиях. Поэтому уровень накала в США и странах Евросоюза отличается на порядок», — пояснил эксперт.
Хотя эти беспорядки внешне похожи (снос памятников расистам), продолжил политолог, они имеют разную природу, совершенно разный ход развития, и их политическое содержание кардинально отличается.
В Европе, считает Марков, беспорядки были продиктованы выплеском эмоций, связанных с карантином, и желанием маргинальных слоев население с удовольствием поучаствовать в погромах.
В США же, добавил он, сейчас происходит попытка со стороны части элит и «глубинного государства» свергнуть президента Дональда Трампа, поэтому эти беспорядки утихнут только после его отстранения от власти.