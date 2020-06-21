В Европе, как и в США, есть институционализированный расизм, но он присутствует только в отношении мигрантов, которые приехали в поисках лучшей жизни и заранее поражены в правах. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Хотя эти беспорядки внешне похожи (снос памятников расистам), продолжил политолог, они имеют разную природу, совершенно разный ход развития, и их политическое содержание кардинально отличается.

В Европе, считает Марков, беспорядки были продиктованы выплеском эмоций, связанных с карантином, и желанием маргинальных слоев население с удовольствием поучаствовать в погромах.

В США же, добавил он, сейчас происходит попытка со стороны части элит и «глубинного государства» свергнуть президента Дональда Трампа, поэтому эти беспорядки утихнут только после его отстранения от власти.