В пятницу, 19 июня, полиция проводит спецоперацию в двух районах Дижона на востоке Франции из-за серии столкновений с участием выходцев из Чечни, охвативших город неделю назад. О этом префектура департамента Кот-д'Ор сообщила в Twitter

Разведслужба Франции заявила об активизации «чеченской мафии» в стране © REUTERS, Jim Cannolo

«По следам событий, произошедших в дижонской агломерации в последние дни, полицейская операция проходит в кварталах Гресийе и Шенов. Префект наблюдает за ходом операции из комиссариата полиции», — говорится в сообщении.

Suite aux événements survenus ces derniers jours dans l'agglomération dijonnaise une opération de police est en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. Le préfet supervise l'opération depuis le commissariat de police. pic.twitter.com/1lKQdYqtqJ — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020

Opération de police en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. pic.twitter.com/XzoVq1GH4B — Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020

Ранее Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности «чеченской общины» в стране. По ее данным, столкновения в Дижоне иллюстрируют «расширение деятельности и угрозу» от чеченских преступных группировок.