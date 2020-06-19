Ранее в Дижоне начались беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи. По данным полиции, это были "разборки" между представителями общины выходцев из Чечни и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение чеченца членами банды. В результате столкновений несколько человек получили травмы и ранения.
«По следам событий, произошедших в дижонской агломерации в последние дни, полицейская операция проходит в кварталах Гресийе и Шенов. Префект наблюдает за ходом операции из комиссариата полиции», — говорится в сообщении.
Suite aux événements survenus ces derniers jours dans l'agglomération dijonnaise une opération de police est en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. Le préfet supervise l'opération depuis le commissariat de police. pic.twitter.com/1lKQdYqtqJ— Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020
Opération de police en cours dans les quartiers des Grésilles à Dijon et de Chenôve. pic.twitter.com/XzoVq1GH4B— Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or (@Prefet21_BFC) June 19, 2020
Ранее Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности «чеченской общины» в стране. По ее данным, столкновения в Дижоне иллюстрируют «расширение деятельности и угрозу» от чеченских преступных группировок.