Разведслужба Франции заявила об активизации «чеченской мафии» в стране
Разведслужба Франции заявила об активизации «чеченской мафии» в стране
© REUTERS, Jim Cannolo
Ранее в Дижоне начались беспорядки, продолжавшиеся четыре ночи. По данным полиции, это были "разборки" между представителями общины выходцев из Чечни и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение чеченца членами банды. В результате столкновений несколько человек получили травмы и ранения.

«По следам событий, произошедших в дижонской агломерации в последние дни, полицейская операция проходит в кварталах Гресийе и Шенов. Префект наблюдает за ходом операции из комиссариата полиции», — говорится в сообщении.

Ранее Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности «чеченской общины» в стране. По ее данным, столкновения в Дижоне иллюстрируют «расширение деятельности и угрозу» от чеченских преступных группировок.