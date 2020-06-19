Заявление президента Украины Владимира Зеленского, поставившего СССР в один ряд с фашистской Германией, негативно скажется на российско-украинских отношениях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире «Россия 1»

Зеленский обвинениями в адрес СССР испортил отношения со своим основным электоратом - Богатырев © Facebook, Офіс Президента України заявил российский президент.

В начале января Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что Киев поддерживает позицию Варшавы о том, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР.

Как отмечал украинский лидер, Польша стала первой из стран, которые «почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов». Зеленский говорил, что именно это привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». Президент Украины также призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году».

Путин в телефонном разговоре с Зеленским указывал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.