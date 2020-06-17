США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь», под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter-аккаунте 17 июня

США должны отменить «бесчеловечные» антисирийские санкции в условиях пандемии — заявление РФ и Сирии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Госсекретарь также заявил, что США продолжат вводить санкции в ближайшие недели и месяцы, которые будут направлены против лиц и компаний, поддерживающих Асада.

Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

​Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020

«Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года» назван так в честь фотографа Вооруженных сил Сирии, который, как заявили в Госдепе США, «рискуя жизнью, тайно вывез из Сирии тысячи фотографий — документальных свидетельств пыток и убийств заключенных в тюрьмах режима Асада».

Закон предусматривает ввод санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийским и международным пособникам режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним. В соответствии с законом, санкции распространяются на несколько основных секторов экономики Сирии, любую государственную или частную организацию, которая помогает армии сирийского режима.