США должны отменить «бесчеловечные» антисирийские санкции в условиях пандемии — заявление РФ и Сирии
США должны отменить «бесчеловечные» антисирийские санкции в условиях пандемии — заявление РФ и Сирии
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
«Сегодня мы начинаем последовательную санкционную кампанию против режима Асада в соответствии с законом "Цезарь", который разрешает применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режима Асада и его сторонников за их жестокие действия против сирийского народа», — написал он.

Госсекретарь также заявил, что США продолжат вводить санкции в ближайшие недели и месяцы, которые будут направлены против лиц и компаний, поддерживающих Асада.

​Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.

«Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года» назван так в честь фотографа Вооруженных сил Сирии, который, как заявили в Госдепе США, «рискуя жизнью, тайно вывез из Сирии тысячи фотографий — документальных свидетельств пыток и убийств заключенных в тюрьмах режима Асада».

Закон предусматривает ввод санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийским и международным пособникам режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним. В соответствии с законом, санкции распространяются на несколько основных секторов экономики Сирии, любую государственную или частную организацию, которая помогает армии сирийского режима.