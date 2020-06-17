«Сегодня мы начинаем последовательную санкционную кампанию против режима Асада в соответствии с законом "Цезарь", который разрешает применение жестких экономических санкций для привлечения к ответственности режима Асада и его сторонников за их жестокие действия против сирийского народа», — написал он.
Госсекретарь также заявил, что США продолжат вводить санкции в ближайшие недели и месяцы, которые будут направлены против лиц и компаний, поддерживающих Асада.
Today we begin a sustained campaign of sanctions against the Assad regime under the Caesar Act, which authorizes severe economic sanctions to hold the Assad regime and its foreign enablers accountable for their brutal acts against the Syrian people.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020
Many more sanctions will come until Assad and his regime stop their needless, brutal war and agree to a political solution as called for by UNSCR 2254.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 17, 2020
«Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года» назван так в честь фотографа Вооруженных сил Сирии, который, как заявили в Госдепе США, «рискуя жизнью, тайно вывез из Сирии тысячи фотографий — документальных свидетельств пыток и убийств заключенных в тюрьмах режима Асада».
Закон предусматривает ввод санкций и ограничений на поездки в отношении тех, кто оказывает поддержку членам режима Асада, в дополнение к сирийским и международным пособникам режима, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в Сирии или причастны к ним. В соответствии с законом, санкции распространяются на несколько основных секторов экономики Сирии, любую государственную или частную организацию, которая помогает армии сирийского режима.