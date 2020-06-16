«Как увеличить белорусский экспорт, если на этот экспорт нет спроса? Он что, будет ездить по европейским странам и там на улице продавать молоко и трактора? Директивным способом можно заставить какое-то предприятие выпускать продукцию на склад, что давно уже практикуется в Белоруссии, но это не даёт реального роста экономики», — категоричен эксперт.
Теоретически, считает Безпалько, можно заставить белорусских потребителей и госпредприятия покупать технику, но заставить покупать её где-нибудь за рубежом невозможно.
Для того чтобы нарастить экспорт, по его мнению, необходимо совершенствовать белорусские предприятия, довольно энергозатратные и во многом уже устаревшие, но вряд ли Лукашенко пойдет на такой шаг.
Белоруссия все это время существовала только за счет российского рынка и продажи ей углеводородов по низким ценам, но если Москва сейчас просто ограничит экспорт для белорусских товаров, то белорусская экономика начнёт схлопываться, заключил политолог.