Регулировать экономику директивными методами сейчас просто невозможно, поэтому поручение белорусского лидера Александра Лукашенко к новому правительству снизить зависимость от России и диверсифицировать рынки сбыта не будет иметь особого смысла. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Теоретически, считает Безпалько, можно заставить белорусских потребителей и госпредприятия покупать технику, но заставить покупать её где-нибудь за рубежом невозможно.

Для того чтобы нарастить экспорт, по его мнению, необходимо совершенствовать белорусские предприятия, довольно энергозатратные и во многом уже устаревшие, но вряд ли Лукашенко пойдет на такой шаг.

Белоруссия все это время существовала только за счет российского рынка и продажи ей углеводородов по низким ценам, но если Москва сейчас просто ограничит экспорт для белорусских товаров, то белорусская экономика начнёт схлопываться, заключил политолог.