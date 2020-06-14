Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины
Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, такая политика в итоге привела к тому, что каждый год в разных городах происходят массовые погромы: в Алматинской области полностью сожгли весь посёлок, где проживали чеченцы, в 2015 году сожгли два посёлка, где проживали таджики, в Караганде в 2019 году было массовое избиение всех армян и т.д. 

«И вот последнее в феврале 2020 года в посёлке Масанчи, там убили 11 дунган. Просто так, только из-за того, что они дунгане. Только из-за того, что они не казахи. Это всё, я уверен, проводится по инициативе с самого высшего государственного уровня», — указал Тайчибеков.

Кроме того, эксперт счел неприемлемыми после этих погромов заявления президента Касыма-Жомарта Токаева о том, что дунгане виновны в нежелании учить казахский язык, хотя, по его мнению, глава государства должен был одернуть казахское население.

Правозащитник считает, что если в республике и дальше будет продолжаться подобная ситуация, Казахстан рискует откатиться до уровня стран третьего мира, и ведущие мировые бизнесмены вряд ли захотят с ним сотрудничать.

 

 