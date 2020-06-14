В Казахстане до 2010 года не было никаких межэтнических столкновений. Но они начали возникать после 2011 года, когда на самом высшем государственном уровне начала проводиться идеология возвышения казахской нации и принижения всех остальных других наций. Об этом рассказал казахстанский правозащитник Ермек Тайчибеков в интервью изданию Украина.ру

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«И вот последнее в феврале 2020 года в посёлке Масанчи, там убили 11 дунган. Просто так, только из-за того, что они дунгане. Только из-за того, что они не казахи. Это всё, я уверен, проводится по инициативе с самого высшего государственного уровня», — указал Тайчибеков.

Кроме того, эксперт счел неприемлемыми после этих погромов заявления президента Касыма-Жомарта Токаева о том, что дунгане виновны в нежелании учить казахский язык, хотя, по его мнению, глава государства должен был одернуть казахское население.

Правозащитник считает, что если в республике и дальше будет продолжаться подобная ситуация, Казахстан рискует откатиться до уровня стран третьего мира, и ведущие мировые бизнесмены вряд ли захотят с ним сотрудничать.