Риторика и действия по отношению к современной России со стороны Запада идентичны подходам, которые применял нацистский преступник, министр информации при Адольфе Гитлере Йозеф Геббельс, сказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

«Сейчас такой исторический момент, что можно бы окно постфактического исторического конструктивизма открыть широко: России можно приписать все абсолютно, в ее отношении работают самые изношенные геббельсовские схемы. Помните — "кидайте дерьмо, кидайте, что-то точно останется"», — отметил Корейба.

Между тем Крым принял решение о воссоединении с Россией на основании референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение.

Вопрос Крыма для России решен окончательно, сказал президент страны Владимир Путин.

Кроме того, представители российской власти неоднократно заявляли, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.