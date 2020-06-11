Президент США Дональд Трамп не собирается «наказывать» канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск из страны. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани, передает РИА Новости 11 июня

Ищенко: Разногласия между Вашингтоном и Берлином — это нарастающее противоречие между США и ЕС © РИА Новости, Нина Зотина Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.

Журналисты спросили Макинани, не хочет ли Трамп таким образом «наказать» Меркель за то, что та отказалась приезжать на саммит G7 в июне.

«Он (Трамп. — Ред.) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США», — ответила пресс-секретарь.

При этом она подчеркнула, что не может подтвердить факт принятия решения о выводе войск.