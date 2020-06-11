Ранее сообщалось о планах Трампа вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских военнослужащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
Журналисты спросили Макинани, не хочет ли Трамп таким образом «наказать» Меркель за то, что та отказалась приезжать на саммит G7 в июне.
«Он (Трамп. — Ред.) никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует исходя из интересов США», — ответила пресс-секретарь.
При этом она подчеркнула, что не может подтвердить факт принятия решения о выводе войск.