Также отмечается, что в состав комитета совета директоров госкорпорации по аудиту избраны Ханс-Йорг Рудлофф, Матиас Варниг и Олег Вьюгин.
Рудлофф и Варниг вместе с Файзалом Алсувади вошли в состав комитета по кадрам и вознаграждениям. В состав комитета по стратегии и устойчивому росту включены также Роберт Дадли, Александр Новак и Хамад Рашид аль-Моханнади.
Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Кроме того, он занимает должность председателя комитета акционеров NordStream 2 AG. С 1998 по 2005 год занимал пост федерального канцлера ФРГ.