Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер переизбран на пост председателя совета директоров «Роснефти», сообщает «Октагон» 8 июня со ссылкой на пресс-службу российской компании

Также отмечается, что в состав комитета совета директоров госкорпорации по аудиту избраны Ханс-Йорг Рудлофф, Матиас Варниг и Олег Вьюгин.

«Роснефть» ответила на санкции США против своей «дочки» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Файзалом Алсувади вошли в состав комитета по кадрам и вознаграждениям. В состав комитета по стратегии и устойчивому росту включены также Роберт Дадли, Александр Новак и Хамад Рашид аль-Моханнади.

Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Кроме того, он занимает должность председателя комитета акционеров NordStream 2 AG. С 1998 по 2005 год занимал пост федерального канцлера ФРГ.