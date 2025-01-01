Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись — закрепились — подтянули тылы — пошли дальше
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Понятно, что на территории Днепропетровской области у ВСУ укреплений меньше. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было", — рассказал Рожин.
Он также отметил, что если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить действия российской армии.
"Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", — заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — пояснил Пинчук.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
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