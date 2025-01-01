Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому - 01.01.2025 Украина.ру
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Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому
Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому - 01.01.2025 Украина.ру
Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись — закрепились — подтянули тылы — пошли дальше
2025-01-01T06:00
2025-01-01T06:00
новости
днепропетровская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
борис рожин
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он также отметил, что если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить действия российской армии."Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", — заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — пояснил Пинчук.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241224/1059915590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, борис рожин, детали
Новости, Днепропетровская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Борис Рожин, детали

Рожин обозначил, какую территорию ВС РФ должны взять, что нанести политический удар по Зеленскому

06:00 01.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. Там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись — закрепились — подтянули тылы — пошли дальше
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Понятно, что на территории Днепропетровской области у ВСУ укреплений меньше. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было", — рассказал Рожин.
Он также отметил, что если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить действия российской армии.
"Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", — заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.
По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — пояснил Пинчук.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
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Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиДнепропетровская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФБорис Рожиндетали
 
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