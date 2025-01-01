https://ukraina.ru/20250101/1060053918.html
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ - 01.01.2025 Украина.ру
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ
Основное направление российской армии с января по март — закончить освобождение Курской области. После того, как ВС РФ отбили половину захваченных ВСУ территорий, продвижение встало
2025-01-01T06:40
2025-01-01T06:40
2025-01-01T06:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Курское направление сейчас стоит в приоритете, заключил публицист.Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США сообщило, что ВСУ в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области."Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", — говорится в публикации.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060035279.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ
Основное направление российской армии с января по март — закончить освобождение Курской области. После того, как ВС РФ отбили половину захваченных ВСУ территорий, продвижение встало