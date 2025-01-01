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"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ

"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ - 01.01.2025 Украина.ру

"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ

Основное направление российской армии с января по март — закончить освобождение Курской области. После того, как ВС РФ отбили половину захваченных ВСУ территорий, продвижение встало

2025-01-01T06:40

2025-01-01T06:40

2025-01-01T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Курское направление сейчас стоит в приоритете, заключил публицист.Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США сообщило, что ВСУ в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области."Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", — говорится в публикации.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241228/1060035279.html

россия

курская область

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, вс рф, детали