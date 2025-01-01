"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ - 01.01.2025 Украина.ру
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"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ - 01.01.2025 Украина.ру
"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ
Основное направление российской армии с января по март — закончить освобождение Курской области. После того, как ВС РФ отбили половину захваченных ВСУ территорий, продвижение встало
2025-01-01T06:40
2025-01-01T06:40
новости
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.Курское направление сейчас стоит в приоритете, заключил публицист.Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США сообщило, что ВСУ в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области."Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", — говорится в публикации.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

"Сейчас все встало, продвижение медленное": Садулаев о главном направлении ВС РФ

06:40 01.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Основное направление российской армии с января по март — закончить освобождение Курской области. После того, как ВС РФ отбили половину захваченных ВСУ территорий, продвижение встало
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев.
"Главная наша задача на период с января по март — закончить освобождение Курской области. Мы отбили половину захваченных территорий, но сейчас все встало. Идут вязкие бои, продвижение наше очень медленно", — заявил Садулаев.
Курское направление сейчас стоит в приоритете, заключил публицист.
Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США сообщило, что ВСУ в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области.
"Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", — говорится в публикации.
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Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
НовостиРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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