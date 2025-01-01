Эксперт рассказал, когда Германия введет свою армию на Украину - 01.01.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал, когда Германия введет свою армию на Украину
Эксперт рассказал, когда Германия введет свою армию на Украину - 01.01.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда Германия введет свою армию на Украину
После вероятной смены власти в Германии, новое руководство страны может пойти на ввод частей Бундесвера на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
2025-01-01T07:37
2025-01-01T07:37
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Пока идеи о вводе западных военных контингентов на Украину остаются лишь разговорами, отметил эксперт. Этого не произойдет ранее лета, спрогнозировал он.В результате скорых выборов в Германии власти придет еще более милитаристски настроенный ХДС, СДПГ станут младшими партнерами по коалиции, добавил Камкин."Судя по риторике, Фридрих Мерц еще более решительно настроен на поддержку Украины, поэтому нельзя исключать, что часть натовского контингента гипотетически может представлять Бундесвер", - заявил собеседник издания.По его словам, сейчас в ФРГ идет активная милитаризация экономики, возобновление производства транспортных самолетов "Дорнье", которое было закончено еще в 2005 году. "Рейнметалл" планирует строительство новых заводов по производству техники и боеприпасов. Все крупные предприятия европейского ВПК планируют расширение производства, но это не полгода-год. На потенциал большого конфликта с Россией НАТО выйдет не раньше 2030-2032 гг., подытожил Камкин.О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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новости, украина, германия, бундесвер, сво
Новости, Украина, Германия, Бундесвер, СВО

Эксперт рассказал, когда Германия введет свою армию на Украину

07:37 01.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСовместные учения парашютистов бундесвера и псковских десантников
Совместные учения парашютистов бундесвера и псковских десантников - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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После вероятной смены власти в Германии, новое руководство страны может пойти на ввод частей Бундесвера на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
Пока идеи о вводе западных военных контингентов на Украину остаются лишь разговорами, отметил эксперт. Этого не произойдет ранее лета, спрогнозировал он.
В результате скорых выборов в Германии власти придет еще более милитаристски настроенный ХДС, СДПГ станут младшими партнерами по коалиции, добавил Камкин.
"Судя по риторике, Фридрих Мерц еще более решительно настроен на поддержку Украины, поэтому нельзя исключать, что часть натовского контингента гипотетически может представлять Бундесвер", - заявил собеседник издания.
По его словам, сейчас в ФРГ идет активная милитаризация экономики, возобновление производства транспортных самолетов "Дорнье", которое было закончено еще в 2005 году. "Рейнметалл" планирует строительство новых заводов по производству техники и боеприпасов. Все крупные предприятия европейского ВПК планируют расширение производства, но это не полгода-год.
На потенциал большого конфликта с Россией НАТО выйдет не раньше 2030-2032 гг., подытожил Камкин.
О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
 
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