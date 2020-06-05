Отмечается, что около 100 львовян пришли в Главное управление Нацполиции Львовской области, чтобы выразить свое недовольство работой министра внутренних дел.
«Аваков возглавляет не правоохранительный орган. Аваков возглавляет преступную группировку. И на самом деле мы на это не подписывались, граждане. Мы заинтересованы в том, чтобы преступления не только полицейских, но и преступников были расследованы, чтобы невинные люди не сидели в тюрьмах. Но, к сожалению, у нас этого нет. У нас невинные люди сидят в СИЗО. А люди, которые стреляют в детей, убивают активистов, они ходят на свободе», — объяснила организатор акции Мелания Подоляк.
Она также отметила, что эта акция является своего рода обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он обратил внимание, как глава МВД «тянет его вниз», и понял, что Аваков до сих пор сохраняет должность из-за позиции президента.