Жители Львова провели акцию протеста против министра МВД Арсена Авакова, призвав присоединиться к всеукраинской акции «Авакова - в отставку!». Об этом 5 июня сообщает местное издание «Захид.нет»

Отмечается, что около 100 львовян пришли в Главное управление Нацполиции Львовской области, чтобы выразить свое недовольство работой министра внутренних дел. «Аваков — черт»: в ходе митинга под Радой сожгли полицейский «бобик» — видео ©

«Аваков возглавляет не правоохранительный орган. Аваков возглавляет преступную группировку. И на самом деле мы на это не подписывались, граждане. Мы заинтересованы в том, чтобы преступления не только полицейских, но и преступников были расследованы, чтобы невинные люди не сидели в тюрьмах. Но, к сожалению, у нас этого нет. У нас невинные люди сидят в СИЗО. А люди, которые стреляют в детей, убивают активистов, они ходят на свободе», — объяснила организатор акции Мелания Подоляк.

Она также отметила, что эта акция является своего рода обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он обратил внимание, как глава МВД «тянет его вниз», и понял, что Аваков до сих пор сохраняет должность из-за позиции президента.