Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла спекуляции о возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост главы Федерального правительства Германии. Она сказала об этом в эфире телеканала ZDF 4 июня

Все, кто претендовал на место Меркель, сейчас поутихли – немецкий эксперт Рар о вирусе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Хорст Зеехофер сообщил, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель должна остаться, поскольку очень хорошо руководит государством во время эпидемии.

«Нет. Действительно нет», — сказала Меркель, отвечая на вопрос о готовности пойти канцлером на пятый срок в свете коронавирусного кризиса и необходимости его преодоления.

Она подчеркнула, что ее решение «очень твердое».

В конце октября 2018 года Меркель объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Она также заявила, что останется главой правительства до 2021 года и затем не будет занимать политических постов.