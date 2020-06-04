Украинские военные стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, необходимых для ведения и прикрытия активных боевых действий. Об этом в четверг, 4 июня, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости

Украина хочет поговорить о Донбассе с США и Британией без России © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк стягивает тяжелые вооружения в районы, находящиеся в непосредственной близости к линии соприкосновения. Это прослеживается в опубликованных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за железнодорожными узлами.

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», — отметил Лукашевич.

Свыше 60 артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков зафиксировали на станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области.