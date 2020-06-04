Президент Владимир Зеленский рассказал подробности своего посещения кафе в Хмельницком, которое многие сочли нарушением коронавирусного карантина. Слова главы государства 4 июня приводит Politeka.net

В среду, 3 июня, Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий на глазах у главного санитарного врача страны Виктора Ляшко нарушил правила эпидемиологической безопасности — отправился с коллегами в кафе, чтобы выпить чашку кофе.

«Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил…. Мне сказали, пригласили, я зашел — все там проверили», — рассказал президент.

Как уточнил Ляшко, местные предприниматели жаловались им на стагнацию своего бизнеса и предложили зайти в одно из заведений, чтобы воочию убедиться, что работа кафе и ресторанов не представляет угрозы для здоровья посетителей. «Главное — не убивать себя». Зеленский рассказал о своих привычках © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал. Посмотрели, все ли будет работать, поскольку мы все переживаем: динамика заболеваемости у нас не уменьшается, она стабильна. Поэтому переживает президент, переживаю я… Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию как будут работать заведения буквально уже с завтрашнего дня», — главный санитарный врач страны.

C 5 июня на Украине возобновляется в полном объеме работа заведений общепита. При этом сохраняются некоторые ограничения: за одним столом можно будет сидеть не более четырем посетителям, сохраняется также дистанция между столиками. В настоящий момент работа ресторанов и кафе разрешена лишь в формате летних веранд.

Ранее скандал с нарушением карантина со стороны Зеленского прокомментировал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Он пообещал, что правоохранительные органы проведут проверку по данному факту. В случае, если вина президента будет установлена, ему грозит штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. рублей).