Правоохранительные органы изучат поездку президента Владимира Зеленского в Хмельницкую область, в ходе которой он нарушил карантин и посетил кафе, которое должно было быть закрыто на карантин. Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко, пишет «Лига.net»

Выпил кофейку: Зеленский нарушил коронавирусные правила на глазах у главного санврача страны © Офис президента Украины Виктора Ляшко нарушил правила эпидемиологической безопасности — отправился с коллегами в кафе, чтобы выпить чашку кофе.

«Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос», — пообещал отреагировать на инцидент Геращенко.

По его словам, главе государства может быть выписан штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. руб.). При этом, добавил он, виновность или невиновность Зеленского и его спутников нужно устанавливать исходя из «общего контекста».