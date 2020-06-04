В среду, 3 июня, Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкий на глазах у главного санитарного врача страны Виктора Ляшко нарушил правила эпидемиологической безопасности — отправился с коллегами в кафе, чтобы выпить чашку кофе.
«Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос», — пообещал отреагировать на инцидент Геращенко.
По его словам, главе государства может быть выписан штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. руб.). При этом, добавил он, виновность или невиновность Зеленского и его спутников нужно устанавливать исходя из «общего контекста».