Исследователи выявили вирус в биоматериале, собранном в 2019 году. Они выделили геном инфекционного агента и описали его.
Заражение происходит через контакт человека с мелкими млекопитающими, например рыжей полевкой и полевой мышью. При этом развивается геморрагическая лихорадка с почечным или легочным синдромом. В группу риска входят владельцы дачных участков и частных домов, рыбаки, охотники, туристы.
В 2019 году в Саратовской области произошла крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки за два десятилетия, при которой заразились примерно полторы тысячи человек.
Для профилактики болезни необходимо соблюдать правила личной гигиены.