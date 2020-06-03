Ученые Томского государственного университета и Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые обнаружили редкий и малоизученный хантавирус Altai. Об этом 3 июня сообщили на сайте университета

Смертельный хантавирус. Что это такое и стоит ли бояться © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Заражение происходит через контакт человека с мелкими млекопитающими, например рыжей полевкой и полевой мышью. При этом развивается геморрагическая лихорадка с почечным или легочным синдромом. В группу риска входят владельцы дачных участков и частных домов, рыбаки, охотники, туристы.

В 2019 году в Саратовской области произошла крупнейшая вспышка геморрагической лихорадки за два десятилетия, при которой заразились примерно полторы тысячи человек.

Для профилактики болезни необходимо соблюдать правила личной гигиены.