Лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий рассказал, почему не стоит сравнивать Майдан на Украине с массовыми протестами в США. Об этом 3 июня он написал в своей статье для «Украинской правды»

«На пальцах объясняю, почему левый бунт в США и украинская национальная революция — события различной природы при формальном сходстве того, что толкнуло людей к протесту. Первое, что характеризует гражданскую акцию, — символика. В Украине в 2014-м погибали под сине-желтым флагом. Их протест (в США — ред.) направлен против государства как такового, и цель его — хаос», — написал он.

Также Билецкий утверждает, что по сравнению с США, где началось тотальное мародерство, активисты на Украине не захватывали магазины или кафе. Кроме того он считает, что на Украине во время Майдана не били журналистов.

В США, как утверждает Билецкий, бунт подогревают либеральные СМИ. Сравнивая два бунта, лидер партии заявил, что звездам шоу-бизнеса лучше в этом участия не принимать, потому что они нацелены на пиар.

«Сегодняшние Штаты — это бунт левых, анархистов и грабителей, подогретый вульгарными предвыборными технологиями. Без конкретных требований, смысла и конечной цели. Скорее всего, Америка справится. Потому что это мощное государство с сильным гражданским обществом. То, чем еще должна стать Украина», — заявил он.