Американские эпидемиологи провели серию расчетов, показавшую, что разрабатываемые вакцины должны обладать как минимум 70%-ной эффективностью, для того чтобы полностью остановить следующую глобальную пандемию COVID-19. Их выводы были опубликованы в мае в статье в электронной библиотеке medRxiv

Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Наши расчеты показывают, что предотвращение или подавление эпидемии SARS-CoV-2 без использования самоизоляции и других карантинных мер будет возможно только в том случае, если в первые три месяца ее развития свыше 60% населения Земли получат вакцину, чья эффективность не будет ниже 70%. Чем позже начинается ее применение, тем выше должен быть этот показатель», — говорится в аннотации.

При этом ученые опасаются, что COVID-19 может перейти в разряд сезонных болезней, которые будут вызываться похожими, но разными штаммами SARS-CoV-2. В таком случае вопрос эффективности и скорости разработки вакцин станет одной из главных проблем человечества в обозримом будущем.

Авторы исследования просчитали подобную ситуацию, используя текущие данные по тому, как быстро коронавирус распространялся по китайскому Уханю, северу Италии и прочим очагам инфекции. В подобных случаях каждый больной передавал вирус примерно 2,5-3,5 окружающим.

Опираясь на эти данные, ученые просчитали то, как вакцины будут влиять на распространение вируса. Расчеты показали, что эпидемию можно будет остановить только при очень высокой эффективности действия вакцин и широком их применении в первые недели после начала новой вспышки COVID-19. В противном случае, как выяснили ученые, вакцинация лишь замедлит распространение вируса.

Исследователи надеются, что произведенные расчеты помогут их коллегам — разработчикам вакцин оптимизировать их производство и создание таким образом, что они будут удовлетворять подобным критериям.