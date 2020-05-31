Эксперт отметил, что Китай смог подняться за счет разрушения Советского Союза и воспользовался передышкой, когда он фактически находился под жесточайшими западными санкциями после событий на площади Тяньаньмэнь и падением экономического роста, а сегодня нечто подобное может произойти с точностью до наоборот.
«Чем больше будет нарастать конфликт Запада и Китая, тем меньше фокус внимания западных стран будет обращен на поддержку тех образований, которые сформировались после 1990 года. А мировой кризис лишит возможности этих образований опираться на поддержку иных игроков, кроме России», — пояснил Вавилов.
Так что в случае сохранения стабильной политической ситуации в России неизбежно произойдет реинтеграция на новых условиях. Это долгий процесс, но это произойдет, и факторы, которые этому способствуют, достаточно устойчивые, подытожил специалист.