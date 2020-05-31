Россия может восстановить свои позиции на постсоветском пространстве за счет увеличения своих экономических сил и ухода Запада с этих территорий. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

«Чем больше будет нарастать конфликт Запада и Китая, тем меньше фокус внимания западных стран будет обращен на поддержку тех образований, которые сформировались после 1990 года. А мировой кризис лишит возможности этих образований опираться на поддержку иных игроков, кроме России», — пояснил Вавилов.

Так что в случае сохранения стабильной политической ситуации в России неизбежно произойдет реинтеграция на новых условиях. Это долгий процесс, но это произойдет, и факторы, которые этому способствуют, достаточно устойчивые, подытожил специалист.