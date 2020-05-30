«Нет ни одной сферы, в которой бы действия Зеленского были решительны и последовательны, ни в политике, ни в экономике. Поэтому ждать, что он вдруг станет решительным и смелым по отношению к такой одиозной фигуре, как Порошенко, не приходится», — заявил Шабовта.
Так он прокомментировал неявку Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований по двум резонансным уголовным делам.
По мнению Шабовты, поведение экс-президента говорит о слабости власти, так как «если бы кулуарно было принято жесткое решение, то… Порошенко был бы достаточно жестко доставлен на допрос».