Ни в одном аспекте своей политики президент Владимир Зеленский не проявил решительности, не проявит он ее и в отношении своего предшественника Петра Порошенко, сказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью Украина.ру

«Нет ни одной сферы, в которой бы действия Зеленского были решительны и последовательны, ни в политике, ни в экономике. Поэтому ждать, что он вдруг станет решительным и смелым по отношению к такой одиозной фигуре, как Порошенко, не приходится», — заявил Шабовта.

Это странная игра Порошенко, посольства США и правоохранителей Украины. Шабовта о неявке экс-президента в ГБР © Facebook, Сергей Шабовта

По мнению Шабовты, поведение экс-президента говорит о слабости власти, так как «если бы кулуарно было принято жесткое решение, то… Порошенко был бы достаточно жестко доставлен на допрос».