«В связи с коронавирусом в стране сложилась довольно тяжелая ситуация. И мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса», — сказал Пашинян.
По его словам, сегодняшние цифры показывают, что люди не научились жить с коронавирусом. Однако заболевание будет преследовать людей еще как минимум в течение года, и к этому необходимо приспосабливаться.
Также Пашинян отметил, что власти Армении приняли решение ужесточить административную ответственность за нарушение правил безопасности.
Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 7774 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 98 человек, 3255 выздоровели.