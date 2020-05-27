Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале второй волны заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом в среду, 27 мая, сообщило издание Sputnik Армения

«В связи с коронавирусом в стране сложилась довольно тяжелая ситуация. И мы, по сути, имеем дело со второй волной вируса», — сказал Пашинян.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также Пашинян отметил, что власти Армении приняли решение ужесточить административную ответственность за нарушение правил безопасности.

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 7774 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 98 человек, 3255 выздоровели.