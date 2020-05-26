Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) в Киеве при помощи спецназа пытаются попасть в помещение, где представлены картины, принадлежащие экс-президенту Петру Порошенко. О разворачивающихся 26 мая в столичном Музее Гончара событиях пишет «Страна.ua»

Адвокат Порошенко заявил, что его клиент не пришел на допрос не просто так © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако вместо следственных действий Порошенко демонстративно открывал в это время выставку этих самых картин. По словам его адвоката, экс-президент так и не получил соответствующую повестку. Тогда следователи Госбюро решили принести ему эту повестку лично, прибыв на выставку, однако Порошенко к тому моменту уже покинул музей. В результате документ вручили его супруге Марине Порошенко.

Сообщается, что сотрудники ГБР попытались попасть в комнату, где хранятся полотна, однако их туда не пустил директор Музея Гончара, ссылаясь на отсутствие разрешения со стороны Порошенко. Не смирившись, правоохранители вернулись в здание уже в сопровождении спецназа, чтобы все-таки получить доступ к картинам.

На место также прибыли сотрудники полиции, которые заявили, что не имеют права проверять законность действий представителей Госбюро расследований.

Ранее СМИ сообщали, что по данному делу проходят 43 картины, в основном известных русских мастеров, которые принадлежат лично Порошенко. Детали дела неизвестны, однако предположительно речь идет о нарушениях при провозе этих полотен через госграницу.