Власти Туркмении, не признают наличие вируса в республике, но жестко ограничивают любую активность граждан, что лишает людей возможности обеспечивать простейшие жизненные потребности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-востоковед Александр Князев

Востоковед Князев: Глобальной войны не будет, локальные конфликты - возможны © предоставлено Александром Князевым

В стране возник продовольственный кризис, вызванный в том числе запретом на импорт из других стран. Кроме того в стране есть проблемы связанные с дефицитом наличных денег и плохой работой безналичных расчетов.

«Известны прецеденты протестов, связанных с критической социально-экономической ситуацией. Суммируя все это, можно говорить, что там очень серьезно накапливается протестный потенциал.Поскольку в Туркмении по определению отсутствует какая-либо системная оппозиция, какие-то политические лидеры, партии, движения, высока опасность, что возможные социальные протесты могут быть очень хаотичны и их может возглавить кто угодно, соответственно, и их последствия будут абсолютно непредсказуемы», — рассказал Александр Князев.

По словам собеседника издания, руководство республики не предпринимает каких-либо действий, чтобы улучшить положение своих граждан.

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