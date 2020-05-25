Хотя Туркмения отличается информационной закрытостью, очевидно, что эпидемиологическая ситуация там не столь благополучная, как это пытается представить руководство республики.
В стране возник продовольственный кризис, вызванный в том числе запретом на импорт из других стран. Кроме того в стране есть проблемы связанные с дефицитом наличных денег и плохой работой безналичных расчетов.
«Известны прецеденты протестов, связанных с критической социально-экономической ситуацией. Суммируя все это, можно говорить, что там очень серьезно накапливается протестный потенциал.Поскольку в Туркмении по определению отсутствует какая-либо системная оппозиция, какие-то политические лидеры, партии, движения, высока опасность, что возможные социальные протесты могут быть очень хаотичны и их может возглавить кто угодно, соответственно, и их последствия будут абсолютно непредсказуемы», — рассказал Александр Князев.
По словам собеседника издания, руководство республики не предпринимает каких-либо действий, чтобы улучшить положение своих граждан.
Полностью интервью можно прочитать здесь.