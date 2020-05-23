На сегодняшний день, продолжил эксперт, у Украины для этого пока еще сохраняются все условия: свежий воздух, натуральные продукты питания, чистая вода и национальное гостеприимство.
«Год, а то и два вся Европа будет искать место, где пройти реабилитацию по здоровью. Мы идеальная площадка для этого. Мы можем эти условия предоставить», — указал Шульгин.
Для этого, по его мнению, достаточно все лишь ввести минимальный туристический сбор, а депутаты Верховной Рады даже на удаленном режиме могли бы предпринять некие шаги, которые позволили бы привести в порядок пионерские лагеря и базы отдыха.
«У нас Межигорье сейчас под что занято? А все эти особняки, где в Карпатах отдыхают президенты и бывшие президенты? Там спокойно 100, 150, а то и 200 сотрудников поликлиники могут пройти 4-5 дневную реабилитацию», — отметил философ.
Специалист добавил, что это решение не требует каких-то особенных финансовых затрат или долгой подготовки, а требует лишь наличия у руководства страны политической воли.