После окончания пандемии коронавируса Украина может стать идеальной площадкой для реабилитации европейцев и медицинского персонала, хорошо на этом заработав. Об этом рассказал философ и конфликтолог Алексей Шульгин в недавнем интервью Ukrlife.TV

Коронавирус в Европе: подготовка ко второй волне эпидемии, четверть миллиона зараженных в Великобритании, бум автомобильных кинотеатров © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

«Год, а то и два вся Европа будет искать место, где пройти реабилитацию по здоровью. Мы идеальная площадка для этого. Мы можем эти условия предоставить», — указал Шульгин.

Для этого, по его мнению, достаточно все лишь ввести минимальный туристический сбор, а депутаты Верховной Рады даже на удаленном режиме могли бы предпринять некие шаги, которые позволили бы привести в порядок пионерские лагеря и базы отдыха.

«У нас Межигорье сейчас под что занято? А все эти особняки, где в Карпатах отдыхают президенты и бывшие президенты? Там спокойно 100, 150, а то и 200 сотрудников поликлиники могут пройти 4-5 дневную реабилитацию», — отметил философ.

Специалист добавил, что это решение не требует каких-то особенных финансовых затрат или долгой подготовки, а требует лишь наличия у руководства страны политической воли.