Этому акту цензуры подвергся целый ряд информационных ресурсов, так или иначе связанных с Россией и российскими новостями, сказал собеседник издания.
«Мы видим, что, когда освещается важнейшая новость о переговорах Байдена и Порошенко, западные ресурсы будто в рот воды набрали. Возможно, это действительно связано с тем, что в преддверии президентских выборов в США зачищаются любые англоязычные альтернативные версии. Возможно, дальнейшей атаке будут подвержены любые иноязычные ресурсы российских СМИ», — рассказал Владимир Корнилов.
По его словам, России нужно принимать зеркальные меры, как это было в случае с иноагентами, потому что угроза подобных ответных мер сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.