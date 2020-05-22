Политолог Корнилов о YouTube: Перед выборами в США цензуре будут подвергаться все российские СМИ
Политолог Корнилов о YouTube: Перед выборами в США цензуре будут подвергаться все российские СМИ
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Этому акту цензуры подвергся целый ряд информационных ресурсов, так или иначе связанных с Россией и российскими новостями, сказал собеседник издания.

«Мы видим, что, когда освещается важнейшая новость о переговорах Байдена и Порошенко, западные ресурсы будто в рот воды набрали. Возможно, это действительно связано с тем, что в преддверии президентских выборов в США зачищаются любые англоязычные альтернативные версии. Возможно, дальнейшей атаке будут подвержены любые иноязычные ресурсы российских СМИ», — рассказал Владимир Корнилов.

По его словам, России нужно принимать зеркальные меры, как это было в случае с иноагентами, потому что угроза подобных ответных мер сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 

 