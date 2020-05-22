Борьба за информационные ресурсы обостряется, и заявления о свободе слова в западных странах выглядят странно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя блокировку на YouTube канала NewsFront

Политолог Корнилов о YouTube: Перед выборами в США цензуре будут подвергаться все российские СМИ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы видим, что, когда освещается важнейшая новость о переговорах Байдена и Порошенко, западные ресурсы будто в рот воды набрали. Возможно, это действительно связано с тем, что в преддверии президентских выборов в США зачищаются любые англоязычные альтернативные версии. Возможно, дальнейшей атаке будут подвержены любые иноязычные ресурсы российских СМИ», — рассказал Владимир Корнилов.

По его словам, России нужно принимать зеркальные меры, как это было в случае с иноагентами, потому что угроза подобных ответных мер сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.