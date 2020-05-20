Блокировка YouTube-канала NewsFront без предъявления каких-либо претензий говорит о том, что в дальнейшем атаке будут подвергаться другие иноязычные ресурсы российских СМИ, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Ну очень искусственный интеллект. Скандал с Facebook 9 мая и его последствия © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, насколько в целом следовало ожидать подобного действия со стороны YouTube, и почему это произошло именно сейчас?

— Со стороны YouTube такие поползновения были неоднократно. Но насколько я понимаю, в данном случае речь идет не только о NewsFront. Целый ряд информационных ресурсов, так или иначе связанных с Россией и российскими новостями, подвергся этому акту цензуры, другого слова не подберешь.

Борьба за информационные ресурсы обостряется, и все эти слова о свободе слова в отношении Запада выглядят очень странно. Мы видим, что, когда освещается важнейшая новость о переговорах Байдена и Порошенко, западные ресурсы будто в рот воды набрали.

Возможно, это действительно связано с тем, что в преддверии президентских выборов в США зачищаются любые англоязычные альтернативные версии. Возможно, дальнейшей атаке будут подвержены любые иноязычные ресурсы российских СМИ.

- Какую позицию в этом вопросе следовало бы занять России?

— России нужно принимать зеркальные меры, как это было в случае с иноагентами. Пока что угроза подобных ответных мер сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе. Но я думаю, что рано или поздно и этого будет недостаточно.

- В целом насколько эффективно официальной Москве удается защищать права российских СМИ за рубежом? Может, следовало бы что-то поменять?

Свобода лжи. Украинский StopFake против правды © скриншот с видео StopFake.org

- Некоторые предлагают чуть не заблокировать Facebook, Google или YouTube. Насколько такие запреты окажутся эффективными с точки зрения информационной безопасности?

— Понимаете, в данном конкретном случае и YouTube, и Facebook просто перекрестятся, да и все. Конечно, можно лишить себя возможности пользоваться данными ресурсами. Но вы же понимаете, что доля российского рынка для Facebook и YouTube в их общем бизнесе сравнительно невелика. А головной боли в виде обвинений в попустительстве «российской дезинформации», как это пытаются преподносить на Западе, у них гораздо больше. Константин Кнырик: Заблокировав наш NewsFront, YouTube-канал ввел запрещенную в России цензуру © РИА Новости, Владимир Трефилов

- В идеале России нужно создавать свои видеохостинги и социальные сети. А что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы Россия не выдержала и заблокировала все эти платформы, не дожидаясь, когда будут придуманы свои.

— Думаю, все к этому придет, когда начнутся взаимные истории с блокадами. Опыт Китая показал, что в конечном итоге это делает. Но пока у нас есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться.