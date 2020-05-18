Также отмечается, что за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» отдали бы голоса 15,1%, «Европейскую солидарность» — 14%, «Батькивщину» — 9,2%, «Силу и честь» — 4,7% и Радикальную партию — 4%.
«Примерно по 3% готовы поддержать партию Шария, "Украинскую стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос", — говорится в сообщении.
Опрос проводился 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 3 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,8%.