Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом 18 мая сообщается на сайте Социологической группы «Рейтинг»

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