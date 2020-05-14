Москва считает беспочвенными обвинения США в адрес КНР в распространении коронавируса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости 14 мая

Дональд Трамп исследует возможность ужесточить санкции против КНР в связи с пандемией коронавируса, информацию о котором, по мнению Вашингтона, Пекин якобы скрывал.

«Мы неоднократно свою позицию по этой теме излагали, и она сводится к тому, что никаких оснований упрекать Китай в том, что что-то было предпринято несвоевременно, неправильно, неадекватно в течение всего периода борьбы с вирусом COVID-19, нет», — заявил Рябков.

По его словам, Москва считает недостойной попытку Вашингтона навязать международному сообществу антикитайский дискурс, особенно в условиях, когда странам нужно консолидироваться на платформе скорейшего решения общей задачи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.