Как сообщается, Билл и Патрисия Олвиг прожили в браке 61 год.
После «бриллиантовой» свадьбы, как называют 60-ю годовщину супружеской жизни, они жили в доме престарелых, где и подхватили заразу.
У супругов одновременно начался кашель и поднялась температура, им стало плохо и их госпитализировали в больницу, где подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как выяснилось, что они больны COVID-19.
Члены семьи сначала вызвали им священника, а потом отключили их от аппарата искусственной вентиляции легких. За всем этим по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.
Женщина после отключения от аппарата смогла пережить своего супруга на 40 минут.