В американском Сент-Луисе супруги заразились коронавирусом и умерли в один день, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу 13 мая

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 13 мая Билл и Патрисия Олвиг прожили в браке 61 год.

После «бриллиантовой» свадьбы, как называют 60-ю годовщину супружеской жизни, они жили в доме престарелых, где и подхватили заразу.

У супругов одновременно начался кашель и поднялась температура, им стало плохо и их госпитализировали в больницу, где подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как выяснилось, что они больны COVID-19.

Члены семьи сначала вызвали им священника, а потом отключили их от аппарата искусственной вентиляции легких. За всем этим по видеосвязи наблюдали более 30 человек — их дети, внуки и правнуки.

Женщина после отключения от аппарата смогла пережить своего супруга на 40 минут.