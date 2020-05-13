Ранее Усик и другой украинский боксер Василий Ломаченко приняли участие в съемках российского документального фильма, чем вызвали критику среди украинских националистов. Из-за этого они были включены в базу данных скандального сайта «Миротворец».
«Имея определенный опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно… Но я не думаю, что он совсем глупый человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления», — заявил Гай.