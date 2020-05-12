«Сейчас просто очень удачный момент, как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим», — сказал Пристайко.
По его мнению, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.