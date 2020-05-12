Украина надеется на углубление сотрудничества с европейскими странами и пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, соответствующее видео опубликовали 11 мая на YouTube-канале «DW Українською»

Зеленскому некем заменить Пристайко. Ермак и МИД Украины ничего не могут – Джангиров © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" По его мнению, углубление сферы сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.