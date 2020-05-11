Хотя видимых проблем в отношениях Украины с Казахстаном нет, товарооборот между ними все равно уменьшается, поскольку эти товары все равно идут через Россию. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Политика все еще мешает Украине прагматично сотрудничать с ЕАЭС © Владимир Трефилов

Политолог отметил, что с Украиной сейчас лучше контактировать на уровне двусторонних отношений, а не в рамках Евразийского экономического союзе, приведя в качестве примера прошедший в сентябре 2019 года украинско-казахстанский бизнес-форум «Украина — Казахстан, Центральная Азия».

Но тесно контактировать с ЕАЭС украинский бизнес сейчас по внутриполитическим причинам не может, поскольку в Украине убеждены, что ЕАЭС это российская доминанта, хотя это не так, подчеркнул Полетаев.

Должно пройти хотя бы лет 20, смениться хотя бы одно поколение, а пока сотрудничеству с ЕАЭС с Украиной мешает политика, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.