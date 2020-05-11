«Уменьшается товарооборот и между Казахстаном и Украиной, хотя видимых проблем между нашими странами нет. Все равно товары через Россию идут. С Кыргызстаном такая же ситуация», — констатировал эксперт.
Политолог отметил, что с Украиной сейчас лучше контактировать на уровне двусторонних отношений, а не в рамках Евразийского экономического союзе, приведя в качестве примера прошедший в сентябре 2019 года украинско-казахстанский бизнес-форум «Украина — Казахстан, Центральная Азия».
Но тесно контактировать с ЕАЭС украинский бизнес сейчас по внутриполитическим причинам не может, поскольку в Украине убеждены, что ЕАЭС это российская доминанта, хотя это не так, подчеркнул Полетаев.
Должно пройти хотя бы лет 20, смениться хотя бы одно поколение, а пока сотрудничеству с ЕАЭС с Украиной мешает политика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.