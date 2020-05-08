Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий избил своих бывших соратников по партии Назария Кравченко и Сергея Филимонова, которые ранее публично поддержали радикала Сергея Стерненко. Такую информацию 8 мая у себя в Facebook распространил пострадавший Кравченко

Стерненко — бывший лидер одесского «Правого сектора»*, сейчас проживает в Киеве и называет себя общественным активистом. В 2018 году он убил человека и до сих пор не понес наказания за это преступление. Ожидается, что новое руководство Генпрокуратуры Украины в скором времени предъявит ему подозрение в убийстве, на фоне чего фанаты местных футбольных клубов пригрозили выйти на акции протеста в поддержку неонациста. Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

«Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу к Андрею Билецкому. Но, как оказалось, беседа бывших "побратимов" и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергей Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы», — написал Кравченко, которого связывают с ультрас киевского «Динамо» — те первыми решили встать на защиту Стерненко.

Ранее Билецкий публично раскритиковал Стерненко, заявив, что не считает его националистом. По его словам, пока сторонники «Правого сектора» воевали в Донбассе, тот крышевал наркопритон и публичные дома в Одессе.





* Деятельность организации запрещена в РФ