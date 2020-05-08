Вне зависимости от того, виновен ли Китай в распространении коронавирусной инфекции, никаких реальных санкций против него принимать не будут. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог также напомнил, что экономически Европа сегодня очень сильно связана с Китаем: Пекин инвестирует в половину стран Восточной Европы, строит порты в Греции, дороги в Сербии, а также КНР сейчас активно заходит в Италию, где скупает обанкротившиеся после карантина предприятия.

Китай находится на довольно высоком уровне с точки зрения своего геополитического и экономического значения, он имеет очень много государств-союзников, поэтому представить консолидированную блокаду Китая невозможно, подчеркнул Бондаренко.

Эта блокада не получилась против России, несмотря на то, что у нее не было таких скрытых экономических друзей, а у Китая почти что все страны африканского континента — дотационные государства-союзники, заключил собеседник издания.

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