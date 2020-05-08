«Я даже не хочу обсуждать, прав Китай или виноват, случайно получилось, что этот вирус возник, — никаких серьезных санкций против Китая не будет. На самом деле победителем вследствие этого коронавируса выйдет в итоге именно Китай», — считает эксперт.
Политолог также напомнил, что экономически Европа сегодня очень сильно связана с Китаем: Пекин инвестирует в половину стран Восточной Европы, строит порты в Греции, дороги в Сербии, а также КНР сейчас активно заходит в Италию, где скупает обанкротившиеся после карантина предприятия.
Китай находится на довольно высоком уровне с точки зрения своего геополитического и экономического значения, он имеет очень много государств-союзников, поэтому представить консолидированную блокаду Китая невозможно, подчеркнул Бондаренко.
Эта блокада не получилась против России, несмотря на то, что у нее не было таких скрытых экономических друзей, а у Китая почти что все страны африканского континента — дотационные государства-союзники, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.