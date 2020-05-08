Причиной возможной замены планируемой программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины с EFF на stand-by является отсрочка структурных реформ и рост дефицита бюджета страны из-за пандемии. Об этом представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован написал у себя в Facebook 7 мая

МВФ назначил нового руководителя миссии на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, несколько месяцев назад сформировалось новое правительство, а планируемый рост экономики сменился на падение под воздействием пандемии. В сложившихся обстоятельствах МВФ, по словам украинского представителя, решил сменить программу для Украины и ряда других стран.

Программа EFF была рассчитана на три года, в течение которых Украина ожидала получить от МВФ $8 миллиардов: $5 миллиардов — до 2021 года, а остальные $3 миллиарда — в 2022-2023 годах.

Что касается новой программы Stand-by, на данный момент идут переговоры о предоставлении Киеву $5 миллиардов в течение 18 месяцев.