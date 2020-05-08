«Определенным образом изменились приоритеты правительства — например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы МВФ. Также старт земельной реформы немного отложен, хотя это не суперпроблематично. В то же время вырос дефицит бюджета как реакция на кризис», — сказал Рашкован.
Кроме того, несколько месяцев назад сформировалось новое правительство, а планируемый рост экономики сменился на падение под воздействием пандемии. В сложившихся обстоятельствах МВФ, по словам украинского представителя, решил сменить программу для Украины и ряда других стран.
Программа EFF была рассчитана на три года, в течение которых Украина ожидала получить от МВФ $8 миллиардов: $5 миллиардов — до 2021 года, а остальные $3 миллиарда — в 2022-2023 годах.
Что касается новой программы Stand-by, на данный момент идут переговоры о предоставлении Киеву $5 миллиардов в течение 18 месяцев.