Памятник Григорию Котовскому был демонтирован в селе Крутояровка Одесской области. Об этом 5 мая сообщил «Первый городской»

За что украинские власти невзлюбили Григория Котовского © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк инициатива организации «Декоммунизация Украины», которую возглавляет харьковский активист Вадим Поздняков.

С требованием снести монумент он обратился к Старокозацкому сельсовету, однако там ему помочь не смогли, сославшись на то, что памятник находится на частной территории. В итоге «путем переговоров» с собственником была достигнута договоренность о демонтаже бюста.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. С этого момента в стране была объявлена война памятникам деятелям советской эпохи.

Григорий Котовский (1881 — 1925) — революционер, военный и политический деятель, член Реввоенсовета СССР, а также Центральных исполнительных комитетов Союза, Молдавской и Украинской ССР. Склеп-мавзолей Котовского до сих пор находится в Одесской области.