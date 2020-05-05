«Начиная с 2014 года, когда сели за стол переговоров о реструктуризации украинского долга и получения очередного кредита, тогдашний премьер Арсений Яценюк на всех международных площадках заявлял: "Как это вы нам не дадите кредит? Мы же единственная страна в мире, которая воюет с Россией"», — напомнил Корнилов.
Это был единственный аргумент, который предъявлялся МВФ и западным странам для того, чтобы списать Украине часть долгов и выдать новые кредиты, подчеркнул эксперт.
С тех пор украинские власти ничего нового не придумали, констатировал Владимир Корнилов.