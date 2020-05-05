Антироссийская риторика - единственный «товар», который Украина «продает» Западу после Майдана, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью украинскому телеканалу КРТ

«Начиная с 2014 года, когда сели за стол переговоров о реструктуризации украинского долга и получения очередного кредита, тогдашний премьер Арсений Яценюк на всех международных площадках заявлял: "Как это вы нам не дадите кредит? Мы же единственная страна в мире, которая воюет с Россией"», — напомнил Корнилов.

Владимир Корнилов: Все прекрасно понимают, кто стоит за сожжением людей в Одессе 2 мая © РИА Новости, Владимир Трефилов

С тех пор украинские власти ничего нового не придумали, констатировал Владимир Корнилов.