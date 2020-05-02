Полякова считает, что из-за коронавируса украинский шоу-бизнес не сможет предложить конкурентоспособный продукт, из-за чего зрители и слушатели обратят свои взоры на Россию.
По ее словам, такая ситуация станет возможной из-за того, что в отсутсвие концертов многочисленные танцоры, аранжировщики, звукорежиссеры и музыканты лишатся заработка и будут вынуждены переквалифицироваться в курьеров или таксистов, а то и вовсе уедут за границу в поисках лучшей жизни.
«Для шоу-бизнеса это значит, что мы откатимся назад лет на 15. Мы не сможем делать такие шоу, какие мы делаем», — сказала исполнительница.
Полякова также решила откреститься от связей с РФ, признав при этом, что регулярно посещает соседнюю страну, где живет ее мать.
«Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий», — уточнила исполнительница.
Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Полякову за ее поздравление Филиппу Киркорову. Некоторые сочли, что это недопустимо из-за того, что Киркоров представляет «государство-агрессор».