Украинская певица Оля Полякова выразила обеспокоенность судьбою местного шоу-бизнеса, который терпит убытки из-за эпидемии коронавируса. Свое мнение она выразила в эфире «Свободы слова Савика Шустера» 1 мая

«Восхищаешься нашими убийцами». Оля Полякова призналась в любви к Киркорову и нарвалась на критику © Secretsecvice / wikimedia.org

По ее словам, такая ситуация станет возможной из-за того, что в отсутсвие концертов многочисленные танцоры, аранжировщики, звукорежиссеры и музыканты лишатся заработка и будут вынуждены переквалифицироваться в курьеров или таксистов, а то и вовсе уедут за границу в поисках лучшей жизни.

«Для шоу-бизнеса это значит, что мы откатимся назад лет на 15. Мы не сможем делать такие шоу, какие мы делаем», — сказала исполнительница.

Полякова также решила откреститься от связей с РФ, признав при этом, что регулярно посещает соседнюю страну, где живет ее мать.

«Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий», — уточнила исполнительница.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Полякову за ее поздравление Филиппу Киркорову. Некоторые сочли, что это недопустимо из-за того, что Киркоров представляет «государство-агрессор».