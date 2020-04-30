«Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая», — сказала она.
Ветераны, имеющие первую группу инвалидности, получат 4 120 грн (11,1 тыс. руб), вторую группу — 3 640 грн (9,8 тыс. руб), третью — 3 160 грн (8,5 тыс. руб). Участникам боевых действий выделят по 1 390 грн (3,7 тыс. руб), лицам, имеющим заслуги перед родиной — 4 120 грн (11,1 тыс. руб), а членам семей погибших участников боевых действий — 900 грн (2,4 тыс. руб).
Всего на выплаты более 1 млн ветеранов выделено 1,3 млрд гривен.