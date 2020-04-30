Украинские ветераны войны в майские праздники получат единоразовую помощь в размере от 900 грн до 4,1 тыс. грн (2,4 тыс. руб – 11,1 тыс.руб) Об этом на брифинге заявила министр социальной политики страны Марина Лазебная, передает издание «Украинские новости» в среду, 29 апреля

«Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая», — сказала она.

Помнить вечно! К годовщине начала Великой Отечественной войны © РИА Новости, Денис Гришкин | Перейти в фотобанк

Всего на выплаты более 1 млн ветеранов выделено 1,3 млрд гривен.