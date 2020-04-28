Украинка Алла Лобур, которая застряла на острове с мужем и тремя детьми, рассказала изданию, что просила помощи у украинского консульства. Денег на проживание и питание у семьи почти не осталось.
Помощи женщина так и не получила. В ближайшее время запланирован рейс из Бали на Украину, однако билеты на него стоят по $1800 долларов с человека. По словам Лобур, семье будет необходимо потратить на перелет огромную сумму — таких денег у них нет.
«Если не помогут, не знаю, что будет. С первого мая объявляю голодовку», — заявила украинка.
Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины планирует несколько специальных рейсов для застрявших за границей украинцев, в том числе тех, кто остался на Бали.