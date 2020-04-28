Украинцы, застрявшие на острове Бали из-за пандемии коронавируса, грозятся устроить голодовку, если украинские власти не окажут им необходимую помощь. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило издание «Страна»

Украинка Алла Лобур, которая застряла на острове с мужем и тремя детьми, рассказала изданию, что просила помощи у украинского консульства. Денег на проживание и питание у семьи почти не осталось.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Если не помогут, не знаю, что будет. С первого мая объявляю голодовку», — заявила украинка.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины планирует несколько специальных рейсов для застрявших за границей украинцев, в том числе тех, кто остался на Бали.